大陸國新辦21日發表《新時代的中國青年》白皮書。這是大陸首次專門就青年群體發表白皮書，指出在抗擊重大自然災害與應對突發公共危機時刻，青年身影始終挺立在最前沿，例如新冠肺炎疫情發生以來，32多萬支青年突擊隊、550多萬名青年奮戰在醫療救護、交通物流、項目建設等抗疫一線，更看到援鄂醫療隊2.86萬名護士中，「80後」、「90後」占比達90％。

此外，無論是西氣東輸、西電東送、南水北調、東數西算等戰略工程現場，又或港珠澳大橋、北京大興國際機場、「華龍一號」核電機組等標誌性專案工地，都可看到青年突擊隊、青年攻堅組的旗幟飄揚。

根據光明網引述中共共青團中央書記處第一書記賀軍科表，介紹，最近幾年，我們在媒體上也會經常看到「躺平」、「佛系」等還詞語，經過調研發現，真正「躺平」的是極少數，不懈奮鬥的是大多數，更多只是緩釋壓力的調侃和情緒的表達，當代青年的主流觀點，仍是相信成功主要靠個人努力奮鬥才能夠得來。