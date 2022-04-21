針對柯P高雄脫罩K歌事件，民眾黨高市三民區市議員參選人李佳玲今（21）日透露，已收到高市府來函。（柯宗緯翻攝）

針對柯P高雄脫罩K歌事件，民眾黨高市三民區市議員參選人李佳玲今（21）日透露，已收到高市府來函。（柯宗緯翻攝）

台北市長柯文哲3月12日在高雄翰品酒店出席民眾黨辦的華山論壇活動，事後遭爆唱歌卻沒戴口罩，高市衛生局日前表示，已依據現場舉證開出舉發通知書。民眾黨高市三民區市議員參選人李佳玲今（21）日透露，已收到高市府來函，「陳其邁開罰柯文哲主席，罰款佳玲來承擔！」

根據這份公文顯示，高市衛生局4月初發函給民眾黨高雄市黨部，由於3月12日在高雄翰品酒店舉辦華山論壇活動，多人在台上唱歌未佩戴口罩情節，已違反傳染病防治法，可處3000元至1萬5000元罰鍰。

「錯了就是錯了！NO EXCUSE！（沒有藉口）」李佳玲在臉書PO文表示，3月12日舉辦的華山論壇會後晚宴，因為柯主席與幹部、參選人一同高歌卻未戴口罩，遭到民眾檢舉，因而受到高雄市衛生局的開罰。

李佳玲提到，民眾黨為台灣第三大黨，主張新政治，要帶給人民不一樣的政黨。法律本來就不為特定黨派、人物服務，要成為人民可以遵循的唯一標準，「佳玲跟主席從頭到尾一樣主張，錯了就是錯了！」

她也認錯說，當時全台疫情看似平緩，當天現場佳賓難得相聚，氣氛歡喜熱絡，柯主席受到現場主持人的強力邀請，盛情難卻，與幹部及參選人同樂高歌，但確實疏忽了防疫新生活的模式已是日常，應當注意唱歌時的飛沫，好好戴上口罩，隨時保持社交距離。

她強調，面對問題才能解決問題，錯了就是錯了，若違規，該受罰絕不逃避。她身為高雄市議員參選人，沒能以更高規格檢視活動流程的進行，「這個責任，佳玲同樣承擔，不讓柯主席因此連累」，也會以此例為借鏡，未來參加各種活動會更以高規格的防疫措施及態度自我要求，下不為例。