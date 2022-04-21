金萬林（6645）受惠新冠病毒核酸檢測商機，去年營收翻倍，淨利8943萬元，EPS 2.89元，成功轉虧為盈；配發現金0.25元、股票3元。今年首季營收1.22億元，年成長44.6％。隨疫情擴大，檢測需求持續往上，加上癌症檢測業務拓展，營運蓄勢推進。

金萬林總經理楊文明表示，檢測試劑、代理設備、精準癌症檢測服務三大業務布局效益陸續顯現，今年連三個月營收創歷年同期新高。隨著營運規模擴大、產品組合優化，獲利成長值得期待。

金萬林新冠檢測試劑與檢測服務大幅成長，因出貨強勁，毛利率大幅提升，成為營運轉虧為盈的關鍵。

楊文明指出，金萬林擁有充足的檢測量能，可提供當日出報告，快速PCR篩檢的服務，隨時支援各地檢測，並協助企業自行檢測需求。受到本土疫情升溫，預期出貨將再攀升，並增加篩檢試劑出貨，加上後疫情時代商務活動增溫，商務檢測需求可望持續放大，預期將為今年業績成長的動能之一。

此外，金萬林精準醫療分子檢測實驗室以次世代定序（NGS）技術獲得 TFDA 認證列冊登錄實驗室開發檢測與服務（LDTs）後，陸續與各大醫療院所簽約合作，導入自有品牌癌症基因檢測，推廣癌症精準用藥與個人化醫療服務，今年首季來自醫療院所癌症檢測試劑訂單大幅增加。代理設備業務今年也將再爭取代理新的品牌或產品，活絡成長動能。

楊文明認為，世界各國醫療保險均將癌症基因檢測納入給付項目，台灣現行僅有癌症標靶藥物及用藥前的伴隨式單一基因檢測納入健保給付項目。健保署已研擬將NGS檢測納入健保給付，並預估不會只考慮單一癌別，一旦NGS癌症檢測納入健保給付，市場需求將加速擴大。