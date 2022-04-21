今有2架共機侵擾西南空域 空軍巡邏兵力應對 20:152022/04/21 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 共機侵擾我西南空域示意圖。空軍提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 直-9反潛機。空軍提供 根據空軍發布西南空域動態，共機今有2架侵擾西南空域，包括1架直-9反潛機，1架空警-500機，空軍派遣空中巡邏兵力應對，並以廣播驅離與防空飛彈追蹤監控。 根據國防部統計，去年共機擾台已逾約960架次。根據統計，共機去年11月侵擾西南防空識別區達159架次，是歷來數量第2多的月份；去年10月則是共機擾台次數最多的月份，高達196架次，10月1日到4日，4天就派出149架。 今夜間又有2架共機侵擾西南空域 空軍派遣兵力應對 今4架次共機擾台 空軍廣播驅離 #共機 #侵擾 #西南空域 #今有 #2架 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 共機今有2架侵擾西南空域 22:572022/04/11 政治 共機今有4架侵擾西南空域 18:222022/04/05 政治 共機今1架 侵擾西南空域 19:462022/03/30 政治 7日未來 共機今有3架侵擾西南空域 18:472022/03/27 政治 今11架共機來擾 其中2架轟-6還「這樣」繞 18:582022/04/20 政治 美B-2轟炸機「雷殘」 2.8億憑空蒸發 原因出在這小玩意兒 23:342022/03/19 軍事 共機今年擾台250餘架次 國防部：將加速軍備籌獲 22:342022/03/23 政治 擔心遭擊落2架土耳其A400M運輸機困在烏克蘭 18:532022/03/24 軍事 共機低飛東引 軍方研判迷航 04:102022/03/21 政治要聞 陸6架運20運輸機降落歐洲 專家：展現創紀錄戰略投送能力 17:272022/04/11 兩岸 美菲聯合軍演之際 共機11架次擾我ADIZ西南空域 21:392022/03/31 政治 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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