隨著俄羅斯入侵烏克蘭戰爭的持續，烏克蘭的空域非常不安全，而留在烏克蘭的飛機更是無法起飛，比如兩架土耳其空軍的A400M 軍用運輸機就因此受困1個月。

防衛部落格(Defense Blog)報導，這2架A400M可謂「來的非常不巧」，在俄羅斯大規模入侵烏克蘭幾個小時前，2架A400M剛剛抵達首都基輔郊外的鮑里斯波爾國際機場(Boryspil International Airport)，立即因為戰爭的爆發而無法離開當地。

比較幸運的是，該機場沒有受到太嚴重的轟炸，A400M與機組人員都還平安無事，從最新的衛星圖片還看到這2架A400M還在當地，只是它們也無法飛離，因為空域不安全，說不準會遭到哪方軍隊攻擊，軍用機雖有飛彈誘騙系統，但仍有很高的風險。

歐盟航空安全局（EASA）表示，俄羅斯和白俄羅斯與烏克蘭接壤100浬(185公里)範圍內的空域也可能構成安全風險。

A400M是空中巴士集團研發的渦輪螺旋槳運輸機，可適應多數機場跑道，只需915公尺長的簡易跑道上就可起降。其載重力達25噸、運量比美國的C-130J-30要好，現已獲得多數歐盟國家，以及馬來西亞的購買。