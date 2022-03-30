俄烏戰爭開打逾1個月，俄羅斯與烏克蘭代表29日在土耳其伊斯坦堡談判，烏克蘭同意接受「中立國」地位，俄羅斯則將「大量減少軍事行動」。政治大學外交系副教授賴岳謙今(30日)分析，這次談判烏克蘭第一次遞交文本，之前4次談判，烏方都沒提出具體主張，這次卻提出3項不符合英、美等國利益的主張，他推測烏克蘭總統澤倫斯基很可能事前也沒跟西方商量過。

俄烏談判代表29日在伊斯坦堡舉行新一輪面對面談判，傳出重大進展。烏克蘭提議保持中立地位，以換取安全保障，意味著烏國不會加入軍事聯盟或讓外國軍隊進駐。俄方亦說，烏方承諾拒絕加入軍事聯盟，俄方還稱不反對烏克蘭加入歐盟，會向普丁總統彙報烏方提議，莫斯科並提議加速俄烏總統會晤。

烏方也在最新談判中發表了迄今最詳細、最具體的提議內容，包括設想按照北約組織（NATO）第五條款，即按其集體防禦條款獲得安全保障，而波蘭、以色列、土耳其和加拿大可能是安全保證國；烏克蘭談判代表夏里伊告訴記者，提議還包括關於俄國吞併的克里米亞地位磋商期，為期15年。

國際專家賴岳謙30日在《TVBS》政論節目「新聞大白話」中表示，俄烏戰爭開打至今，烏克蘭當然希望能停戰，但是現在問題在於歐洲國家如德、法希望停戰，英、美、澳等國卻主戰，希望藉由戰爭持久一點，把俄國拖垮。

賴岳謙認為，烏克蘭在最新一輪談判中首度遞交文本，以往4次談判，烏方都沒有提出具體主張，這次澤倫斯基卻具體提出「永久中立國地位」、「不允許任何國家在其境內駐軍、也不允許設立軍事基地」，及「烏方參加演習，要經俄國等第三方國家同意」，這3項主張都不符合英、美等國的利益，他推測澤倫斯基很可能事前沒跟西方商量過，這也是為什麼俄國這次很謹慎。

主持人錢怡君追問賴岳謙：「所以現在德、法兩國的態度將會是關鍵嗎？」賴岳謙表示：「是這樣沒錯。」