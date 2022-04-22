台中市長盧秀燕首創行動市政會議，考量疫情延燒，下周二起暫緩至各區舉行市政會議，維持都在府內辦理。（市府提供／謝瓊雲台中傳真）

新冠疫情全台延燒，單日本土確診案例已逼近4000例，中部陸續傳出員警、公務員確診，甚至連彰化市長林世賢也傳出確診；台中市政府宣布每2周舉行的行動市政會議，即日起將暫緩辦理，維持在府內舉行。

台中市長盧秀燕2018年上任後，自2019年起特別啟動「行動市政會議」，帶領市府團隊一級主管深入山、海、屯各區，舉行市政會議，盼在第一線與各地區里代表，面對面交流溝通，就各項市政業務討論交換意見，聽取市民需求，讓施政更接地氣，也獲各區民意代表肯定。

台中市政府研考會主委吳皇昇表示，市政會議是市府最高的市政決策會議，為降低群聚感染風險，暫緩行動市政會議，4月26日起均維持在市府內舉行，待疫情趨緩後，再恢復至各行政區召開。

吳皇昇指出，行動市政會議第一輪已在前年10月全數訪視完成，第二輪又緊接在同年11月再展開，但因為去年疫情嚴峻期間也曾暫停，目前已走訪逾三分之一行政區。

最近全台本土確診人數激增，為方便民眾諮詢，市府也在各區公所設置區級關懷中心，提供單一窗口生活關懷服務。

吳皇昇說，考量防疫安全及各一級機關與區公所同仁，辦理居家照護工作業務繁忙，市政會議暫緩至各區辦理，回歸府內舉辦，並同步加強落實防疫措施，包括限制會議人數，請各區區長以視訊方式參加，暫停頒(獻)獎活動，拉起防疫守護線，確保市政順利進行。