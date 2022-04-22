《火炬之光：無限》於4／25開啟第二次全球封閉測試

由心動網路自主研發的全新ARPG手遊《火炬之光：無限》，宣佈於4/25 10:00 (GMT+8)展開全球封測(CBT2)。《火炬之光：無限》是由完美世界與Runic Games所授權，正版《火炬之光》IP之手機遊戲，本次測試將開放中文以及英文語言，歡迎有興趣的玩家們密切留意。

本次遊戲測試(CBT2)將開放第五位英雄角色「指揮官莫托」、更多的遊戲模式以及全新賽季內容，除此之外，亦針對Build（戰鬥流派）建構的靈活性增加了設計優化。遊戲主打高自由度的BD（Build-戰鬥流派）構築、爽快極致的打寶體驗、個性化的英雄系統、以及高自由度的道具交易系統，力求帶給玩家一款獨具魅力的高品質ARPG。

本次新登場英雄「指揮官」莫托

「火炬之光」再起！未知的冒險啟程！

故事發生於《火炬之光2》之後的200年，外域邪神意外墜落，撞碎了代表著世界生命力的「原初之火」。火種裂成四塊散落到各地，災燼也開始出現，並逐漸肆虐蔓延。如不加以阻止，世界將重歸於虛無。玩家將扮演著英雄，加入民間組織「火炬之光」，與搭檔阿瑞婭一同踏上了集齊火種、重燃原初之火的冒險。在與覺醒者、教會等邪惡勢力爭奪火種的同時，也逐漸揭開了阿瑞婭的身世之謎…

為爭奪火種，火炬之光組織再次展開行動！

《火炬之光：無限》遊戲特色：

獨具特色的個性英雄

遊戲現已登場包含五名獨特的英雄角色，包含「狂人」雷恩、「冰焰」吉瑪、「聖槍」卡里諾、「魔法大師」尤加以及「指揮官」莫托。每位英雄擁有專屬的「英雄特性」，玩家們可以依照自身喜好及戰鬥流派來選擇適合的英雄展開冒險，每個英雄擁有自身特點擁有3個不同的英雄特性，即便同一英雄也可以擁有截然不同的戰鬥風格，例如：能熟練使用冰與火力量的吉瑪，可以選擇專注冰、專注火、或者將冰火融合3種特性。

獨具特色的個性英雄

無拘無束的打寶之旅

遊戲強調帶來自由暢快的打寶體驗，目前已收錄超過240種以上的傳奇裝備以及多達144種以上的裝備詞綴，期盼帶給玩家們在打寶過程中，時時刻刻的期待及新鮮感，除此之外，《火炬之光：無限》強調不設制無體力制的限制，能夠讓玩家們隨時隨地，都能進行打寶之旅，為了讓寶物更具有價值，遊戲預計提供高自由度的拍賣系統，為玩家們每件裝備的收穫，賦予更多的意義。

無拘無束的打寶之旅

暢快淋漓的戰鬥體驗

《火炬之光：無限》採取ARPG的遊戲玩法，戰鬥過程中玩家將面對眾多的怪物群，包含了不具威脅的干擾性極強的小怪、具備特殊詞綴的強大菁英怪、以及超過30種以上的Boss級別頭目，多元的怪物類型營造出每一刻戰鬥的樂趣！而隨著主線劇情發展到了中後期，還能進入「異界」地圖，挑戰更高難度玩法、獲取更多的珍稀寶物。

暢快淋漓的戰鬥體驗

千變萬化的技能搭配

在《火炬之光：無限》遊戲中，收錄了多達 240 種技能，技能按類型分為主動技能和輔助技能，可供玩家們自由搭配。只要將輔助技能與主動技能連接，主動技能將會受到輔助技能的影響而產生形態、效果以及威力上的不同變化。你可以通過這些組合定制自己的專屬技能，創造自己的流派！

千變萬化的技能搭配

精心設計的天賦系統

遊戲支持玩家們發揮天馬行空，創造自己最適合Build（戰鬥流派），除了由英雄特性、技能串連、裝備影響之外，天賦系統更是其中的關鍵之處，遊戲精心設計了24種天賦，可供玩家們自由選擇，在不同策略下的BD有著截然不同的戰鬥風貌！在《火炬之光：無限》中，你完全可以構築一個全法術技能的「野蠻戰士」，也可以操作一個近戰肉搏的「冰火法師」，「無限」種可能盡由你掌控！

精心設計的天賦系統

《火炬之光：無限》將於2022年4月25日10:00開始第二次封閉測試。遊戲開發團隊持續收集玩家寶貴的建議進行調整和優化，以求給玩家帶來更好的ARPG 遊戲體驗。欲參加測試的玩家，可前往《火炬之光：無限》官方網站進行預約，關於更多遊戲最新消息，可前往《火炬之光：無限》TapTap遊戲專區瞭解。