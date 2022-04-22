大陸副總理韓正昨在博鰲亞洲論壇與中外企業家代表座談時表示，中國將立足能源結構以煤為主的基本國情，大力推動煤炭清潔利用，發揮市場機制和政府調控作用，確保今年能源電力供應安全穩定，穩妥有序推進碳達峰碳中和。同時堅持科學精准、「動態清零」。

韓正21日於海南博鰲出席博鰲亞洲論壇2022年年會開幕式，在和中外企業家代表座談時，韓正表示，中國經濟運行總體是穩定的。當前下行壓力進一步加大，主要是受新的不確定因素影響。今年中國宏觀經濟政策力度更大，更突出對實體經濟和基層的支持，發力更加靠前。完全有信心、有能力實現經濟持續健康發展。

針對能源、防疫等問題，韓正回應，中國將立足能源結構以煤為主的基本國情，大力推動煤炭清潔利用，發揮市場機制和政府調控作用，確保今年能源電力供應安全穩定，穩妥有序推進碳達峰碳中和。堅持科學精准、動態清零，統籌好疫情防控和經濟社會發展，有序暢通物流，保障產業鏈供應鏈穩定，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。