台鐵勞動節罷工案才鬧上版面，又傳出台鐵新竹站爆發員工群聚感染，累計目前已有7名員工確診，台鐵第一時間全面消毒，匡列27人隔離，採檢結果25人為陰性，尚有兩人結果未出爐，目前均已停止出勤。新竹市衛生局表示，確診的7人皆非市民，居住地分屬鄰近兩縣市，已協助台鐵消毒。

台鐵新竹站目前共有7人確診，傳出其中6人為第一線面對旅客的售票員及剪收票人員，不過台鐵總局拒絕證實7人實際職務為何。傳出群聚確診後，為此台鐵緊急匡列27人隔離，採檢後25人陰性，2人結果尚待確認，目前已停止出勤。

台鐵強調，其餘員工均已加強自主健康監測，目前健康狀況良好。新竹站站場每日均已加強清潔消毒。另台鐵已啟動應變支援機制，新竹站營運正常。

新竹台鐵站員工坦言這幾天都在消毒，因為同仁確診導致人手相當不足，排班作業十分困難。新竹市衛生局表示，7名確診個案都未居住新竹市，分屬鄰近兩縣市，相關消毒作業也由台鐵方面自行處理。

台鐵站內其他單位職員表示，前幾天也收到台鐵轉報通知，員工也陸續採檢，但消息均不明朗。另有民眾擔心，台鐵新竹站每日往來遊客數多，台鐵竟未能在第一時間公告訊息，群聚感染消息傳出後讓人心惶惶。