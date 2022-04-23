新北捷運三鶯線去年11月發生嚴重工安意外，造成3死2傷的悲劇，同時也讓三鶯線興建工程因勒令停工而停擺。而在意外發生至今逾5個月，統包商榮工工程才與3名罹難者家屬全數達成和解，據悉，和解金總額破千萬，不過新北捷運局表示，因詳細金額涉及家屬隱私，所以不願證實。

去年11月20日，位於新北市三峽區佳福路、佳興路口的三鶯線捷運工地，在進行橋墩灌漿工程時，發生模板倒塌意外，使當下在場作業的3名台籍、2名泰籍施工人員，從15公尺高墜落，其中2名台籍與1名泰籍工人在送醫搶救後傷重不治。

據了解，在事故發生後，新北捷運局便要求統包商榮工工程儘速與罹難者家屬達成和解，但協調過程當中，因雙方對於賠償金額的歧異太大，所以和解進度一直延宕，最後在新北市勞工局介入，居中調解後，終於才在今年2月底，與第一位罹難者家屬達成和解共識，而後陸續在3月份與另外2名死者家屬達成和解。據聞，榮工付出的和解賠償金額達新台幣千萬元以上。

對此，新北市捷運局表示，三鶯線事故的3名罹難者家屬已分別於今年2月21日、3月24日及3月29日與統包商榮工工程達成和解，和解金額包含了補償金、喪葬費及慰撫金等費用，但因詳細金額涉及家屬隱私，因此無法詳細對外界說明。另外，捷運局強調，三鶯線整體進度至3月底為止，已達62％，與預定進度相符，並未受到停工影響。

新北市勞工局也證實，確實有受理三鶯線事故的3調解案，含本國勞工及外籍移工部分，最後均調解成立。