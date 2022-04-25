大盤跌勢衝擊 自行車三雄股價重挫逾5％ 12:432022/04/25 工商 曾麗芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到大盤重挫衝擊，自行車類股盤中一片綠油油，尤其是自行車三雄-巨大（9921）、美利達（9914）、桂盟（5306），平均跌幅超過5%！ 其中，美利達最低跌到242元、跌幅逾6%；巨大最低跌至247元的波段新低、桂盟下探162元的波段新低價，三雄早盤股價表現均疲軟不振！ 竹市手搖自行車 助身障者輕鬆上路 IMF總裁：經濟巨大挑戰 中國對全球復甦意義重大 #美利達 #桂盟 #巨大 #自行車 #三雄 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大陸第一季GDP年增率4.8％ 遜於預期 11:132022/04/18 財經 清明連假＋復工無期 4月營收不妙 04:102022/04/18 產業．科技 太倉廠續停工 桂盟：其他廠支援 04:102022/04/19 證券．權證 香港官員：若疫情續受控 經濟有望回暖 17:042022/04/17 財經 泓創綠能zau E-bike 打入歐洲市場 04:102022/04/20 產業特刊 三芳化學 推環保自行車座墊材料 04:102022/04/20 產業特刊 桂盟蘇州太倉廠停工期延長至4/24 股價疲軟 15:552022/04/18 財經 高油價及俄烏戰爭 能源股、金價後市續看好 12:022022/04/20 財經 台灣製造助攻全球最美單車 荷蘭小新創打進50國 13:002022/04/16 財經 竹市「科技手搖自行車」全國唯二助身障者快樂運動 16:242022/04/23 生活 微型電動二輪車 強制領照投保 04:102022/04/20 金融．稅務 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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