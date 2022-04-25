受到大盤重挫衝擊，自行車類股盤中一片綠油油，尤其是自行車三雄-巨大（9921）、美利達（9914）、桂盟（5306），平均跌幅超過5%！

其中，美利達最低跌到242元、跌幅逾6%；巨大最低跌至247元的波段新低、桂盟下探162元的波段新低價，三雄早盤股價表現均疲軟不振！