澎湃新聞21日報導，國際貨幣基金（IMF）總裁喬治耶娃21日在博鼇亞洲論壇開幕式全體會議指出，當今全球經濟面臨巨大挑戰，也是當前全世界所有人一生中，面臨最複雜的政策環境。中國在國內採取的遏制增長放緩、實現當局較高增長目標的措施，對全球復甦意義重大。同時引導經濟活動向低碳部門轉移，從而支持中國實現氣候目標。在房地產部門推出更有力的政策措施，也將有助於確保經濟的均衡復甦。

喬治耶娃表示，全球經濟遭受一次又一次衝擊：危機一波未平，一波又起。第一場危機是新冠疫情：疫情已持續兩年，徹底改變了日常生活和經濟活動，並且尚未結束。病毒持續肆虐，可能出現傳染性更強、毒性更高的變異毒株，引起更多混亂，也將進一步擴大富國和窮國之間的差距。第二場危機是發生在烏克蘭的戰爭，不僅摧毀了烏克蘭經濟，其衝擊也波及全球。

上述危機使IMF進一步下調2022年與2023年全球經濟增速預測值。

IMF最新一期《世界經濟展望報告》大幅下調經濟增長預期，預計2022年全球經濟將增長3.6％，較1月分預測值下調0.8個百分點；同時預計2023年全球經濟增長3.6％，較此前預測值下調0.2個百分點。

喬治耶娃指出，令人擔憂的不僅在於增速放緩，更在於當前面對著的風險和不確定性的程度已遠超正常範圍。若衝突升級 ，將進一步拖累全球復甦，世界也將進一步分裂成擁有不同貿易和技術標準、支付體系和儲備貨幣的地緣政治集團。

喬治耶娃強調，作為全球第二大經濟體，中國在國內採取的遏制增長放緩、實現當局較高增長目標的措施，對全球復甦意義重大。而中國擁有政策空間，能夠提供宏觀經濟政策支持，包括將政策重心轉向脆弱家庭以拉動消費，而這也能引導經濟活動向低碳部門轉移，從而支持中國實現氣候目標。在房地產部門推出更有力的政策措施，也將有助於確保經濟的均衡復甦。

為了應對這些影響和風險，亟需加強國際合作。

喬治耶娃提出，這是當前全世界所有人一生中面臨的最複雜的政策環境，而這需要國際社會果斷行動起來。

第一，需要結束在烏克蘭的衝突。

第二，應繼續抗擊新冠疫情，需要一個包括新冠疫苗、檢測工具和治療手段在內的綜合工具箱，而這一工具箱應該在全球各地得到應用。

第三，要應對通貨膨脹和債務問題。

各國央行應當果斷採取行動並開展清晰的政策溝通。財政部門必須謹慎確定支出的優先次序，並提高其針對性。一些國家將需要進行債務重組，為了幫助這些國家，必須改進二十國集團的「債務處置共同架構」。