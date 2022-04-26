★分析 Bright Trading LLC交易員Dennis Dick表示，你可以看出成長股整天都蠢蠢欲漲，但市場一直在壓抑，直到推特的收購消息傳來，開啟了買進一些成長股的綠燈。它們已經超賣了一段時間。

Longbow Asset Management執行長Jake Dollarhide表示，財報對普通投資者的心態至關重要。本來的做法是買蘋果、買網飛、買谷歌，然後扔掉鑰匙不管，但這一套已不再奏效，這些公司的前景如何？

Sanctuary Wealth投資長兼投資組合經理Jeff Kilburg表示，本周我們專注於大型科技股，這個族群跌太慘、賣過頭，所以你看到錢進來重新布局，現在機會到了。

摩根士丹利美股策略員Michael Wilson表示，在衰退的憂慮籠罩下，標普500指數隨時可能跌入熊市，即使是大型製藥股等防禦型股票，由於估值已高，上升空間有限。

高盛分析師表示，市場懷疑聯準會能否讓通膨放緩並實現軟著陸，考量2023年經濟可能衰退，投資策略應首重穩定，這也表示成長股的前景難被看好。

★類股

標普500指數11大類股漲跌互見，成長型的通訊服務類股漲1.53%、科技股漲1.44%、非必需消費類股漲0.78%，表現最佳。

受原油價格大跌影響，能源股重挫3.34%，跌幅最大。

道瓊指數方面，嬌生漲2.46%，表現最佳，其次為微軟漲2.44%。 Verizon跌3.14%，跌幅最大；其次為雪佛龍（Chevron）跌2.15%。

★重磅股

重量級科技股僅特斯拉和網飛收黑，分別下跌0.70%和2.60%。微軟漲2.44%、蘋果漲0.67%、亞馬遜漲1.19%、Alphabet漲2.87%、Meta漲1.56%。

主要晶片股全面上漲，超微漲2.89%、高通漲2.82%、輝達漲1.98%、應材漲1.48%、恩智浦漲1.22%、英特爾漲1.12%、美光漲1.02%，收70.12美元、德儀漲0.35%。

★焦點股

推特收漲5.66%，報51.70美元。該社群媒體同意由特斯拉執行長馬斯克以440億美元進行收購，未來公司的控制權將轉移給這位世界首富。根據雙方聲明，每股收購價格仍是馬斯克原先公布的54.2美元。特斯拉收跌0.70%，為998.02美元。

原油價格大跌，石油巨頭雪佛龍跌逾2%、埃克森美孚（ExxonMobil）跌逾3.37%。油田服務公司斯倫貝謝（Schlumberger NV）大跌7.11%，哈里伯頓（Halliburton Co）跌6.26%。

網飛再跌2.60%，收在209.91美元，這個在疫情高峰期曾為市場寵兒的影片串流平台持續受到業績利空消息打擊。網飛上周公布第一季付費訂閱用戶數為10年來首度下滑，並預期本季將流失更多訂戶，股價連日大跌，市值跌破1000億美元大關。網飛的利空消息和美國債息飆升在上周重創高成長型股票，以科技股為主的那斯達克今年以來跌幅達到約18%。

慧榮科技（Silicon Motion Technology Corp）大漲13%，收在87.02美元。彭博報導該台灣晶片公司有意出售，已經與潛在買家進行協商，但目前尚未做出最終決定，也有可能選擇作罷。

可口可樂漲1.06%，收在65.94美元。該公司在收盤前公布財報，其第一季營收年增16.31%，為104.91億美元。獲利年增23.88%，為27.81億美元。每股盈餘為0.64美元。

★台股ADR

台積電ADR漲0.59%，收在96.24美元，換算台股價格為565.31元。

聯電ADR跌0.13%，收在7.90美元，換算台股價格為46.4元。

日月光ADR跌0.15%，報6.65美元，換算台股價格為97.66元。

中華電信ADR漲0.86%，為44.73美元，換算台股價格為131.37元。(2-2)