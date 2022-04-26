新北市副市長謝政達率聯合稽查小組稽查百人以上移工宿舍。（王揚傑攝）

新北市副市長謝政達今（26）日率勞工局、消防局、工務局等公安聯合稽查小組至五股區兆利科技公司，稽查百人以上移工宿舍公安及防疫，對安全門無法緊閉、無防火逃生計畫及未落實移工足跡紀錄等缺失要求盡速改善，但對符合公安及防疫規定的部份也給予肯定。

稽查過程中發現宿舍防火門無法完全閉合、緩降機的繩索下降長度不足、移工外出足跡紀錄有待落實、百人以上宿舍無防火逃生計畫等缺失。謝政達當場要求業者盡速改善，讓移工的生命安全與防疫安全都能更獲得保障。

謝政達表示，疫情緊繃，市府要求業者落實移工宿舍的公共安全機制和防疫措施，是否符合相關規範，避免造成居住風險和群聚感染事件。很高興看到兆利在生活管理面的積極作為，例如在盥洗部分有特別落實區塊分流，量體溫、噴酒精、公共區域清消也都有做到位，但是詳實紀錄移工外出足跡、安全門無法關閉、未有防火逃生計畫等缺失，會要求公司針對缺失儘快改善，並安排時間複查。

勞工局表示，目前在台移工總人數已將近70萬人，新北市移工人數也近9萬人，聘僱移工百人以上的企業共28家。勞工局會針對各產業移工宿舍環境，聯合消防局、工務局、建管等單位進行公安檢查，透過此類聘僱百人以上工廠的移工宿舍聯合稽查，尤其是廠住合一的移工宿舍，加強風險管理，督促雇主善盡移工住宿及生活照顧的責任，去年6月起更同步執行防疫宣導。

勞工局特別要求雇主明定工作規則及宿舍管理規則，強化移工生活管理，避免宿舍群聚感染事件發生，提供移工安全的居住環境。