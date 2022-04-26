彰化即將建縣滿300年，彰化縣政府為了鼓勵縣內產業創新，提升品牌形象，規劃「2022彰化百大商品徵選活動」，王惠美表示，彰化物產豐厚孕育出許多傳統老店，為了傳承老店、新創商店，即日起到5／31前，將徵選出代表縣內的百大商品，再由專家選出代表彰化的10大精品，要把最彰化味的產品推廣到全世界。

彰化縣「2022彰化百大商品徵選活動」即日起徵件至５月底，只要稅籍設在彰化縣內，或是商品在彰化縣內生產、加工，都可以報名參加，須為自有品牌，食品類則需外檢送食品認證相關證明，同一業者最多可以報名3樣商品，即日起至5月31日前都能報名。

王惠美表示，彰化建縣300年，豐富的歷史是很有底蘊的，為了把彰化的好、彰化的美行銷出去，不管是好物、好食、好的伴手禮推廣給全國鄉親，甚至是國外遊客，因此舉辦徵選活動，歡迎彰化所有商家將家中的好料端出來，一起共襄盛舉。

王惠美說，徵選分成２個階段，第一階段初選60％專家評選，40％的網路票選，讓鄉親參與，第2階段決選擇聘請專家針對前20名中再選出十大精品，而被選種的十大精品將有機會參加2022年由縣府主辦的中區農業博覽會的行銷展售，並由網紅做直播推廣，上電視節目行銷。

王惠美說，參與網路票選的民眾還有機會抽到入圍百大商品的好禮及500元全聯購物禮券，近期雖然疫情升溫，但大家只要戴好口罩，就不用過地緊張，一起學習如何與病毒共存，迎接後疫情時代，把更優質的彰化，推廣給全國民眾。