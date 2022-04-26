潔絲敏婷卡（右）演出《真愛超能力》圈粉男主角亞歷山卓柏爾吉。（海鵬提供）

義大利影后潔絲敏婷卡在浪漫新作《真愛超能力》飾演1位前衛的漫畫家安娜，她在雨夜邂逅了帥男亞歷山卓柏爾吉，一夜激情後靈感大發，還在房間牆上留下兩人親密畫像，竟開啟1場長達20年的纏綿激戀，獲義媒形容「浪漫演技大爆發」。

上周才剛過41歲生日的潔絲敏婷卡，曾以史詩級6小時電影《燦爛時光》一舉成名，甚至受邀來台參加金馬獎頒獎典禮，勇於踏出舒適圈的她，受到《完美陌生人》導演傑諾維西的佩服，並邀她主演《真愛超能力》。

有趣的是，潔絲敏婷卡在片中得縱跨20年、從年輕演到現在，就在大家都為她擔心時，她卻輕鬆以一條透氣膠帶成功「回春」，皮膚不僅收緊、還更顯Q彈，歲月完全拿她沒辦法，讓實際小她5歲的男主角亞歷山卓柏爾吉都看傻了眼。

非表演專業出身的潔絲敏婷卡，大學時專攻歷史、考古學以及藝術，跟《真愛超能力》女漫畫家安娜的率性如出一轍，求學時就與某知名歷史學家相戀，並在育有一女後分手。全球疫情爆發後，潔絲敏婷卡卻依然行情看漲，不僅演而優則導、斜槓執導完成第一部劇情短片，更演出電影《真愛超能力》大穫國內外好評，就連人氣鼎沸的男主角亞歷山卓柏爾吉都被她成功圈粉。電影29日在台上映。