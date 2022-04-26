房市熱烘烘，中央銀行公布3月全體銀行購置住宅貸款（房貸）及建築貸款（土建融）餘額，當月房貸餘額為8兆9,613億元，土建融餘額為2兆8,857億元，續雙創歷史新高，且第一季餘額合計各增加26兆7,262億元及8兆5,750億元，一樣雙創歷史同期新高。

根據央行統計，3月房貸餘額連續60個月創歷史新高，月增657.29億元，遠高於2月的262.89億元，略低於1月662.74億元。土建融餘額累計連續37個月創歷史新高，月增290.65億元，高於2月的239.39億元及1月的242.49億元。其中房貸餘額年增率連二個月下滑後再反彈至9.45％，土建融餘額年增率連二個月上揚至13.64％。

央行官員表示，3月房貸及土建融餘額增加明顯，主要是2月因農曆年及228連續假期，工作天數僅15天，產生交易遞延效應，3月工作天數有23天，多出8個工作天，即季節性因素的結果。且與台北市等六都移轉棟數月增高達逾六成的61.4％，也是相符合的結果。

進一步統計第一季房貸及土建融餘額增加雙創歷史新高，年增各為9.42％及13.55％，六都合計第一季移轉棟數年增11.9％，也算是合理的對應數，凸顯房市交易熱絡不變。