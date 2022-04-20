今年以來受Fed貨幣政策偏向緊縮及俄烏戰爭地緣政治緊張衝擊，多數區域國家及產業股市表現不佳，但若地緣風險後，法人認為修復行情可期。

這一波由科技、非核心消費及通訊股領跌，只有原物料族群受惠通膨高漲則表現較佳。國泰投顧認為，俄烏戰爭導致市場出現超賣現象，惟地緣風險多屬短線情緒干擾，對基本面影響有限，預期實質利率仍將偏低，經濟亦將維持正成長，實質GDP增長將有助企業獲利攀升，進而推動股市上揚。

因此，國泰投顧建議投資人定期定額或分批布局跌深的科技成長股，並留意估值偏低的歐股及新興股市估值修復補漲行情。

看好這三標的原因，國泰投顧指出，主要是因指標未顯示衰退，科技成長股修正後將回歸基本面，歐股具評價面優勢。

國泰投顧進一步指出，近20年美國成長股曾經歷2000年網路泡沫、2008年金融海嘯兩次重挫，期間美國ISM製造業PMI及美國10年債利率皆大幅下滑，PMI多數時間處於榮枯線50以下的萎縮狀態。近期美國成長股指數自2021年11月創歷史新高後曾最多下跌20.8％，目前PMI仍處於55以上的擴張狀態，美國10年債利率上揚，與先前兩次衰退時期大環境有明顯不同，預料科技成長股修正後將逐漸回歸基本面。

至於可以留意歐股的原因，國泰投顧指出，MSCI歐元區相對美股的預估本益比位於長年均值0.8的-1.5倍標準差，股價淨值比位於長年均值0.72的-3倍標準差，顯示歐股相對美股便宜，估值有修復空間。過去兩次若於歐股相對美股預估本益比的低點時進場投資歐股，持有6個月以上皆有不錯的正報酬獲利。