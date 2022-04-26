影》保時捷出停車場「大迴轉」撞破牆 垂直「掉回」場內

停車場出來忘記拿東西？國外1輛黑色保時捷從地下停車場駛出後右轉，沒想到駕駛疑似恍神「轉過頭」直接衝向停車場水泥牆，當場撞出1個大洞，保時捷隨之垂直墜落「回到停車場」，驚悚影片曝光，網友說「東西忘記拿了」、「忘記還有東西要拿 ，在開回下去地下室」。

臉書「記者爆料網」日前分享一段驚悚影片，影片中1輛黑色保時捷從地下停車場的出入口駛出，該處車輛一出來就需左右轉，保時捷駛出後，駕駛疑似因未算好角度，將方向盤向向右打到底後又踩油門暴衝，導致保時捷360度大迴轉後，撞上剛駛出的停車場水泥牆。

黑色保時捷從地下停車場駛出後右轉，沒想到駕駛疑似恍神「轉過頭」直接衝向停車場水泥牆，當場撞出1個大洞，保時捷隨之垂直墜落「回到停車場」。（翻攝自臉書「記者爆料網」）

影片中，該輛保時捷直接撞破水泥牆，撞出一個大洞、炸出一堆水泥塊，之後就整輛車掉入地下停車場內，車頭朝向地板，整輛車呈現插入式，影片曝光在臉書上，「記者爆料網」小編更笑說「有錢人就是這麼樸實無華！破牆而入的日常」。

其他網友紛紛留言「阿，忘記拿東西，從這邊比較快」、「可能剛剛車停的不好」、「這是一個會讓人上癮的彎」、「誰說沒停車位，這不就停好了」、「都是導航的錯」、「雞腿換的無誤」、「東西忘記拿了」、「忘記還有東西要拿 ，在開回下去地下室」、「還好沒收費櫃檯」、「有錢怎麼開都可以啊」。