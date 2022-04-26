台電總經理王耀庭(右)，與西門子能源公司台灣董事總經理John Kilpack，簽署混氫技術MOU。(圖：王玉樹攝)

衝低碳發電。台電今與西門子能源公司簽署「混氫技術合作備忘錄(MOU)」，預計2025年在高雄興達電廠試行5％混氫發電。這代表能減少5％天然氣用量，可少排碳。另外年底則與日本三菱重工簽署混氨MOU，預計2027年在林口電廠試行5％混氨發電。

台電舉辦環境月活動，同步與西門子簽約表達追求零碳決心。台電總經理王耀庭表示，配合2050年國家淨零碳排目標，除增加綠能發電外，在2030到2050年，會推動混氫氣、混氨氣發電，來取代天然氣。

他說，混氫會先在興達電廠開始，從既有的天然氣機組混5％開始。年底會與三菱重工簽署MOU，針對林口燃煤電廠進行5％混氨作業。至於氫氣來源，因為初期只有5％，他表示還不會建置天然氣管，先以油罐車方式從國內氣體廠採購運輸。

台電表示，跟西門子簽約後，會開始進行混氫評估、設計，下單製作混氫燃燒筒，機組跟鍋爐也會做出力調升，預計明、後年開始在興達旁空地安裝。然後2025年試行5％混氫，透過槽車，運送氫氣過來，透過設備充填到天然氣燃燒。

林口電廠則會對超超臨界機組，進行混燒氨氣研究。之後逐步增加混氫混氨比例到20％，希望最終能達到全氫電廠或全氨電廠地步。

台電表示，初期5％量少，可以透過槽車運送氫氣、氨氣，但是之後摻配比例提高，量體會非常大，還是需要建置氣管穩定輸送才是。