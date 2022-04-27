受到疫情影響，許多旅外國人未能在2年未入境，遭依法遷出戶籍，被質疑恐影響選舉投票、健保等權益，朝野立委分提案修《戶籍法》第16條及79條草案，增訂因天災、事變等因素導致無法入境，不適用出境2年以上應戶籍遷出的規定。對此，內政部次長陳宗彥表示，疫情以來，我國從未限制國人入境返台，且各種天災或不可抗力等態樣不盡相同，將有認定標準不一，會造成戶政事務所執行上困難與爭議。

立法院今天審查《戶籍法》部分條文修正草案，朝野立委共提出15案修正草案，陳宗彥列席報告並備詢。

陳宗彥指出，戶籍登記目的是為明確個人相關戶籍狀態，民眾依法應向戶政事務所辦理相關登記，當國人已出境，未有在國內居住事實，出境超過2年，戶籍遷出維護及管理制度，被遷出者仍具中華民國國民身分，只要入境即可辦理遷入登記。

陳宗彥說，疫情以來，我國從未限制國人入境返台，國人出境後，如不便2年回國，雖然戶籍被遷出國外，但為保障疫情期間竟外國人權益，健保、國保資格、國民年金、勞保、所得稅等，各機關均提出寬緩措施，權益不受影響。

另外，依據《總統副總統選舉罷免法》規定，戶籍遷出國外的國人，仍具總統、副總統選舉權；至於地方公職人員選舉，核心為「在地居民參與政治」，需要在地設籍一段時間，以了解地方事務，選賢與能。

對於立委提案，《戶籍法》增訂因天災、事變等因素導致無法入境，不適用出境2年以上應戶籍遷出的規定，陳宗彥說，各種天災或不可抗力等態樣不盡相同，且入境顯有困難為不確定法律概念，將會有認定標準不一，造成戶政事務所執行上困難與爭議，嚴重影響戶籍制度的安定性。