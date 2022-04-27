韓國電池大廠LGES (LG Energy Solution)27日最新財報，上季淨利對半砍，主要是俄烏戰爭、原物料大漲以及晶片短缺等利空消息影響。同時，特斯拉雖大舉採購自己的圓柱型電池，無奈LGES獲利能力還是大減。

這家全球第2大，僅次於中國大陸寧德時代的電池業者，上季淨利為2266億韓元，約1.8億美元，2021年同期為4336億韓元，幾乎只有一半左右。同時，營業利益，也是從3410億韓元，減至2590 億韓元，約2.05億美元，年減24%。

不過，LGES的營收卻達4.34兆韓元，年增2.1%。主要的貢獻者，要歸功於美國電動車大廠特斯拉，積極大買圓柱形電池產品。因此，LGES銷售量才會反其道增加。

LGES全球大客戶不少，除了特斯拉還有美國通用汽車，以及德國福斯。另外，電動車新創公司Lucid也採買LGES的電池。3月時，曾傳出LGES最晚在2024年，將投資1.7兆韓元在美國亞利桑那州建立一座電池廠，供貨給北美主要客戶。

LGES表示，已將2022年資本支出上修至7兆韓元，比2月時宣布6.3兆韓元，至少增加10%。同時，最慢到2025年，自己電池年產能希望提高到520 GWh，差不多是730萬輛電動車所需電量。LGES預計2022年底，年產能先上看200 GWh。

受到盤勢整體不佳，以及本身財報不好影響，LGES在27日股價一度大跌超過3%。分析師認為，還有已過閉鎖期的法人大賣，也是LGES表現疲弱主因之一。

從LG化學分割出來的LGES，從元月初次掛牌迄今，股價已下修約16%。分析師指出，特斯拉營運大好，LGES可能看得到卻吃不到。因為，特斯拉在上海的超級工廠，因配合當地抗疫曾停工，生產製造已落後1個月，LGES本季財報恐怕還會繼續不好看。