高男酒測值達0.59，當場被上銬逮捕。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

派出所前酒駕當場活逮 友人否認同車遭識破領紅單

31歲高姓男子26日凌晨3時許，在人行道上騎乘一輛共享機車，搖搖晃晃地從大安分局和平東路派出所前經過，恰巧被正要出勤的員警撞見，立即將他攔下盤查，發現他的酒測值達0.59，當場被上銬逮捕，同車的吳姓友人也被一併開罰。

警方發現，高男騎乘共享機車行駛在人行道違規在先，又搖搖晃晃的碰撞到路邊車輛，將機車攔下後，同車的吳男否認高男有喝酒，高男則故作鎮定狀在一旁的換電站更換機車電池。

員警在換電站出口守株待兔，當高男一靠近，員警就算戴著口罩都能聞到他身上濃濃的酒味，因距離派出所不到20公尺，支援警力馬上趕到，吳男還質疑警方為何將他們包圍，高男也一直拖延吹測，但最後酒測值還是達0.59，當場被上銬逮捕，而吳男得知將會收到一張酒駕新制6000元以上、1萬5000元以下的罰單，開始謊稱自己是步行來的，但員警的密錄器已錄下整個過程，讓吳男無法狡辯。

警方表示，自今年3月31日酒駕新制上路，酒駕者已加重刑法，處3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金；致人重傷者，處1年以上、7年以下有期徒刑，新增得併科100萬元以下罰金；致人於死者，處3年以上、10年以下有期徒刑，新增得併科200萬元以下罰金。另同車乘客罰鍰則提高到6000元以上、15000元以下，民眾切勿以身試法。