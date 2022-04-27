昇達科(3491)第一季合併營收年增2成，毛利率提升2個百分點至36%，稅後淨利勁揚59%，每股賺0.71元，展望後續，昇達科持續樂觀，看好營運動能及規模經濟效益將持續擴大，行動通訊回傳與衛星通訊產品之營收與獲利維持高度成長趨勢可期。昇達科今盤中股價急拉，由黑翻紅，漲幅一度約1%，股價最高達154元，持續朝向5日線靠攏。

昇達科第一季營收4.4億元、年增加20%、季減少13%；稅後淨利為4442億元、年增加59%、季減約18%，每股淨利為0.71元。單季毛利率為36%，相較去年同期成長2個百分點，相較去年第四季減少2.4個百分點。

在毛利率方面，昇達科表示，由於衛星產品等高毛利產品持續量產出貨，帶動首季毛利率優於去年同期，展望未來，預期營運動能及規模經濟效益將持續擴大，行動通訊回傳與衛星通訊產品之營收與獲利維持高度成長趨勢應可樂觀期待。

昇達科進一步表示，111年度面對全球主要經濟體成長預測下修以及伴隨持續之通膨壓力，加上地緣政治緊張局勢加劇及大陸在疫情衝擊尚未平息之下，整體產業可謂面臨多重挑戰，惟今年度以來地緣政治緊張帶來一連串供應鏈衝擊，其實更凸顯低軌衛星在各國之間的通訊需求已成為必然趨勢。展望未來，預期營運動能及規模經濟效益將持續擴大，行動通訊回傳與衛星通訊產品之營收與獲利維持高度成長趨勢應可樂觀期待。

另外，昇達科甫於本季參加全球最大衛星通訊展Satellite 2022，在國際知名衛星通訊相關業者及我國太空中心與國內產業鏈指標企業同場展現產業量能，昇達科所展示的天線與元件產品於展會上吸引到不少低軌衛星客戶群的目光，此等商機對日後推進各項業務當可帶來積極貢獻。