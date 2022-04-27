而公所為推廣竹筍，將在5月14日舉辦「剝筍樂游趣」活動，限額100組民眾來舉行剝筍大賽，鎮長陳東睦表示，剝筍要快要有技巧，還要保證筍子無傷，歡迎大家來挑戰。（公所提供／吳建輝南投傳真）

目前是桂竹筍盛產期，南投縣竹山鎮身為「桂竹筍」重要產區，鎮上街道兩旁、市場也開始隨處可見桂竹筍攤位，而公所為推廣竹筍，將在5月14日舉辦「剝筍樂游趣」活動，限額100組民眾來舉行剝筍大賽，鎮長陳東睦表示，剝筍要快要有技巧，還要保證筍子無傷，歡迎大家來挑戰。

每年3月到5月是竹山桂竹筍盛產季節，年初雨水充足，讓今年桂竹筍產量比往年好很多，每到盛產季節進入竹山鎮，主幹道兩旁都可看見桂竹筍攤位，陳東睦也分享水煮小技巧，帶殼水煮才能鎖住筍肉的水分與甜味，剝殼可能流失水分，吃起來澀澀的。

陳東睦表示，剝筍樂遊趣將採APP線上報名與當天現場報名兩種方式，只要是國小以上都可以參加，一共5梯次，每梯次20組，而每組都會有一綑10根的竹筍，限時3分鐘內剝完筍子就算完成，最快完成的前5名就可獲得竹山損寶寶一隻。

陳東睦說，比賽剝完的筍子民眾可以帶回去煮，現場還有熱騰騰的竹筒飯、竹筍湯可以享用，竹筍天然纖維多，營養又健康，而竹山產地買到桂竹筍便宜又好吃，而因疫情嚴峻活動當天還是必須配合相關防疫規定，也請民眾配合。

陳東睦還說，竹子是竹山最重要農特產之一，不管是春筍、冬筍到各種竹筍竹山都有，許多鄉親都是靠種損賣筍把子女阿拔長大，過去竹子帶領竹山鄉親走出南投，現在也要讓新一代的年輕人了解竹山的竹文化，歡迎全國鄉親到竹山旅行，體驗竹林之美，竹之文化。