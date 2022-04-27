benefit花吻菲菲染唇液形象圖。（benefit提供）

benefit花吻菲菲染唇液形象圖。（benefit提供）

自1977年benefit推出世界上第一支染唇液，迄今仍然暢銷長賣，人氣不墜的秘密除了不沾染、好持妝以外，特別深受韓國藝人喜愛，每年更持續推出流行趨勢新色；繼鄭有美、金多美後，benefit今年邀請少女時代隊長太妍示範「花吻菲菲染唇液」的MLBB風格（My lips but better），也就是看似裸唇，只是更美的色彩概念，

近年展開單飛活動的太妍，多年累積的演藝經驗讓SOLO表演如玫瑰般盛開綻放，蛻去少女甜味，溫暖的木質調妝容讓太妍更顯成熟自信。「花吻菲菲染唇液」即將於5月1日起與韓國同步上市。

花吻菲菲染唇液具有8小時長效持妝，抗口罩摩擦，防暈染不轉印，親吻也不掉色！

不黏膩的輕盈水質地，塗抹立即滋潤雙唇，自然潤色， 顯色度可疊加，薄塗一層擁有乾燥玫瑰般自然唇色，疊加2到3層至滿意的色彩，於唇膏／唇蜜前打底，打造更持久更有趣的唇妝。