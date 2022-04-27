外傳移民署長鐘景琨27日下午因身體不適，緊急送往長庚醫院治療，移民署傍晚回應表示，署長下午因身體不適前往就醫，目前正由醫師檢查診療中，身體狀況尚無大礙，感謝各界關心。

移民署長鐘景琨突在辦公室暈倒 送長庚醫院急救意識清楚
金門新增軍人、金大生2例確診 楊鎮浯：迄無重症後送者
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