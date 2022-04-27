署長下午不適急送醫 移民署：目前狀況無大礙 17:352022/04/27 中時 陳鴻偉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 移民署長27日下午因身體不適就醫。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 外傳移民署長鐘景琨27日下午因身體不適，緊急送往長庚醫院治療，移民署傍晚回應表示，署長下午因身體不適前往就醫，目前正由醫師檢查診療中，身體狀況尚無大礙，感謝各界關心。 移民署長鐘景琨突在辦公室暈倒 送長庚醫院急救意識清楚 金門新增軍人、金大生2例確診 楊鎮浯：迄無重症後送者 #署長 #移民署 #無大礙 #身體不適 #下午 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大陸新住民二代立志擔任護理師 移民署節目暢談實習經驗 13:302022/04/25 社會 宜蘭收容所爆208人確診 移民署：採原地隔離照顧 17:522022/04/24 生活 《台鐵公司條例》草案審查連表決都沒在野黨抗議 下午再戰 13:282022/04/21 生活 因應中央疫情記者會延後 新北記者會順延至下午5點10分 12:042022/04/25 生活 基隆婦產科群聚 4確診新生兒改送馬偕榮總收治 21:422022/04/25 生活 今本土確診傳上看5千例 陳時中下午2時說明 11:302022/04/23 生活 特戰中士槍殺地下錢莊債主 下午移送北檢複訊 11:422022/04/22 社會 李燕快篩「兩條線」李妍憬自爆確診 04:102022/04/19 娛樂新聞 傳今天本土確診破5千例 指揮中心下午2點說明 11:462022/04/24 生活 蔡適應基隆服務處確診＋1 匡列3密切接觸者 15:052022/04/21 生活 台東＋18！2人運動後脫罩哈菸 相繼確診GG了 17:082022/04/21 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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