由Hervet Manufacturier攜手Saint Laurent打造的衝浪板，廣售網友討論。（Saint Laurent提供）

由咖啡桌再演化為衝浪板，Saint Laurent的巴黎右岸計畫可說相當有趣。（Saint Laurent提供）

Saint Laurent X Hervet Manufacturier品牌Logo字體衝浪板，約台幣16萬元。（Saint Laurent提供）

時尚在生活中俯拾皆是，而Saint Laurent算是最身體力行實踐的品牌之一，在創意總監Anthony Vaccarello的構思之中，Saint Laurent請來法國木匠傳奇世家Hervet Manufacturier共同打造獨一無二的木製咖啡桌與木製衝浪板。當然，打造衝浪板或咖啡桌本質上並不稀奇，但經由Hervet Manufacturier打造的的作品處處充滿Saint Laurent品牌的獨特符碼，從虎紋、斑馬紋到流水紋等等，均是木匠藝術家深入研究Saint Laurent後得來的靈感印象，而雙方首度合作衝浪板形體的咖啡桌後，又起了製作一系列真實木材衝浪板的概念，便委由Hervet Manufacturier續以此形體結合異國情調的木材、全粒面皮革與金屬打造最接近Saint Laurent DNA的「衝浪板」，而全系列的衝浪板可於YSL.COM與Saint Laurent Rive Droite兩家巴黎和洛杉磯特殊形象概念店構得，如果你是品牌迷兼衝浪迷，怎可錯過如此尤物。