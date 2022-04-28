據大陸央視報導，杭州從4月28日起展開全市常態化核酸檢測工作。根據當地官方要求，全市居民及其他在杭人員應每48小時完成至少一次核酸採樣，未準時完成的將在掃場所碼時將彈窗提醒或賦碼，不得進入公共場所，不得乘坐公共交通工具等。

另根據浙江省通報，統計27日全天，有11個市報告新增確診病例46例，本土病例46例包含杭州市11例，寧波市1例，紹興市1例，金華市32例，衢州市1例，當中44例是由無症狀感染者轉為確診病例；同時新增無症狀感染者21例，包含20例本土與1例的境外輸入。