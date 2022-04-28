美國疫情確診新增病例，從今年1月的每日近百萬例、大幅下降至3月底4萬多例，可看到長照REITs產業風險已緩解，且今年正值復甦階段，美國高齡住宅REITs基金也從總體上的住房短缺中受益，近期入住率和租金增長都出現強勢回升。

日盛長照產業收益不動產證券化基金研究團隊表示，美國高齡住宅近期入住率和租金增長，都出現強勢回升，加上高齡住宅設施的開工率下降，因此，如果疫情最終消失，產業終將回歸供不應求的長線趨勢，預計租金適度上漲可期。

此外，醫療保健REITs板塊基本面保持穩健，第三季度收益符合預期，老年住房基本面持續出現積極轉折。

日盛長照產業收益不動產證券化基金研究團隊指出，長照與醫療REITs在3月強勢反彈，造就該資產第一季相對於各類股、債，甚至REITs大盤指數，表現均更優異，翻轉去年頹勢，今年4月以來升息壓力，不免讓長照醫療REITs隨著股、債市場波動震盪。

但基於高齡住房「入住率的回升」及升息期間「價值投資」相對有利，美國長照醫療REITs產業基本面與股價正值復甦、可望持續為今年強勢族群。