資策會產業情報研究所（MIC）調查2021年網友觀看影音串流與付費訂閱行為，高達76％網友有觀看影音串流的習慣，前五大受歡迎平台依序為YouTube（68％）、Netflix（38％）、LINE TV（21％）、愛奇藝臺灣站（19％）與巴哈姆特動畫瘋（10％），三成網友在2021年增加觀看頻率。

調查顯示，曾觀看的消費者有54％已付費訂閱，其中13％為2021年加入的首訂族，另有14％於2021年增加訂閱數量。資深產業分析師王琬昀指出，疫情與消費者對影音串流的觀念轉變，是2021年臺灣訂閱數成長的兩大要素，未來受到疫情演變與通膨等外在經濟因素影響，訂閱數是否下降值得觀察，不過整體而言，臺灣消費者平均訂閱數量不到2個，市場仍有成長空間。

MIC調查，臺灣影音串流訂閱者平均月付242元，其中56％月付100～300元，另有23％月付300％500元。進一步不同年齡層的付費訂閱比例，可發現26～30歲族群的付費訂閱比例最高（65％），其次為56～60歲族群（62％）。

比較不同年齡層的消費金額，51～55歲訂閱者月付300元以上比例最高（46％），其中，甚至有18％月付金額在500元以上，大幅超越整體平均（6.8％），而月付500元以上比例第二、三高的族群依序為21～25歲（11％）與31～35歲（10％）族群。

觀察整體付費動機，前五名主要為了「收看更多內容、支持正版片源、多人共享／跨螢、跳過廣告、清晰畫質」，王琬昀表示，調查反映出18～35歲族群最重視「支持正版片源」，智慧財產權等道德性議題，已逐漸深耕於年輕族群的觀念中。

而相對於年輕族群，36歲以上族群更期望透過訂閱「取代有線電視／第四台」，而46～55歲族群最重視能藉由訂閱來「跳過廣告」。

MIC表示，已有四成以上訂閱者訂閱一個以上平台，顯示同時訂閱多平台逐漸成為趨勢，可觀察到有28％付費訂閱者同時訂閱2個平台、13％同時訂閱3個平台等。

若進一步觀測不同性別偏好，男性訂閱1個以上平台的比例（47％）明顯高過女性（37％），而在不同年齡層中，18～20歲與31～35歲同時訂閱2個以上平台的比例最高（23％）。王琬昀表示，需留意隨著Disney+加入戰局，勢必瓜分部分既有平台用戶時間，不過整體而言，Disney+部分目標訂閱者是親子族群，將利於整體訂閱市場持續擴大。