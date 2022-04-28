台灣運動彩券自2008年5月至今累計銷售金額達3779億元，挹注運動發展基金450億元，但受到新冠肺炎影響，運動賽事屢有停辦、延賽的情形，導致可投注標的賽事大幅縮減，行政院會今（28日）通過《運動彩券發行條例》修正草案，未來將增加虛擬運動賽事標的。

行政院發言人羅秉成表示，此次修法增列虛擬運動賽事為投注標的，同時落實銷管費用合理分配，創造政府、發行機構及經銷商三方合作多贏，充實運動彩券收益，兼顧照顧運動人才及促進社會公益。

體育署副署長林哲宏指出，為因應特殊情形，草案新增虛擬運動賽事為投注標的，包含標的定義、構成要件、實務運作及控管機制等，他強調，「虛擬運動賽事是備而不用，當沒有賽事標的物的時候才會啟動。」

此外，草案明訂「銷管費用雙軌制」，實體通路因成本較高銷售分配占12％、線上通路10％，線上通路減少的2％則會回歸到政府盈餘部分，若以去年銷售額推估，政府盈餘可多拿3億元。

教育部表示，將秉持運動彩券發行目的，持續推動各項體育政策，同時致力於改革與創新，以建構優質運動環境和文化及支持運動產業發展而努力，並加強培訓優秀運動人才，拓展國際體壇空間，用體育讓世界看見台灣，充分展現政府落實推動體育運動發展的施政決心。