聯電（2303）ADR昨（27）日收漲3.2％，終於一掃近日來跌不停的陰霾，今天股價開高走高，盤中一度強攻漲停48.8元，至午盤過後仍維持約9％漲幅，在聯電扮演領頭羊激勵下，立積（4968）、矽統（2363）、聯詠（3034）等半導體族群都大漲4～8％，整體上市半導體類股指數上漲約1％。

美國費城半導體指數27日收小跌0.49％，不過，指數盤中最高抵2,964.47點，留長上影線，顯示盤勢仍不穩，在反彈之際，仍見逢高調節壓力。

受到費半指數收小跌，尤其聯電ADR大漲3.2％的利多激勵，聯電今天股價凌勵，與昨天公布第一季每股賺高達21.02元的聯發科齊步強彈逾2％（早盤一度大漲約5.57％）同步帶動半導體股落底反彈。

上市半導體股今天除了上述個股大漲之外，華東、力積電、昇陽半導體、智原、晶豪科、瑞昱、虹冠電、揚智、天鈺、順德、祥碩、 聯傑、松翰等，今天股價都大漲超過2％。