年底台北市長選舉，藍營可能推派立委蔣萬安出戰，綠營人選則尚未決定，衛福部長陳時中動向備受各界關注。據藍營內部流出民調顯示，蔣萬安以32.7％支持度，大勝衛福部長陳時中10.1個百分點（22.6％），而台灣民眾黨擬推派北市副市長黃珊珊出戰，目前支持度以20.4％居末。

台北市長選舉將於年底投票，黃珊珊（左起）、蔣萬安、陳時中動向成熱門話題。（圖／資料照）

據《TVBS新聞》28日報導，這份由國民黨北市黨部所做最新民調，實施時間約在3月中旬至4月初，樣本數高達5068份，除了針對各區市議員選情外，也針對市長可能人選進行調查。

報導指出，該民調顯示，蔣萬安整體雖維持在高點，但凸顯出弱勢選區，包含大同區、港湖區，尤其黃珊珊在港湖區連任6屆市議員，基層實力雄厚，堪稱「大本營」，黃在該區勝過蔣6個百分點，也是蔣萬安唯一落後黃珊珊的行政區，形同「軟肋」。在士林北投區、萬華區，蔣萬安目前已經追平。

至於在藍營傳統票倉的大安、文山區，蔣萬安支持度分別為35％、38％，陳時中則為18％、17％。

對此民調，在入口網站《Yahoo奇摩》掀起網友討論，有網友表示，「時中那邊的選票大多都是被洗腦的沒什麼威脅性~反而黃珊珊比較值得注意」、「腦子要燒到多壞，才會認為陳時中可以當市長？」

對於近期多份民調曝光，蔣萬安曾於26日表示，自己會持續勤走，傾聽民眾的聲音。