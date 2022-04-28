烏克蘭危機擾亂了最大化肥供應國俄羅斯的運輸，數十艘滿載化肥的俄羅斯船隻正駛往巴西，最後一艘船將於5月5日卸貨。市場預計，巴西5月和6月的化肥進口量將下滑，今年下半年，烏克蘭危機對巴西化肥進口的影響將會更大。東鹼(1708) 、惠光（6508）營運動能高檔走堅。

惠光植物保護劑產品以兩岸為主，並銷售東南亞及南美；地工膜部分外銷至澳洲、大陸、越南、南非等市場。東鹼硫酸鉀年產15萬噸，另有15艘船全輕便型船的散裝航運船隊及純鹼貿易，在化工、航運雙雙引擎發揮，營運加速衝刺。

鉀肥是肥料中可溶性鉀的來源，尿素是肥料原料。俄羅斯是全球肥料的龍頭出口國，烏克蘭戰火中斷俄國肥料輸出，導致肥料成本倍增，帶動肥料價格水漲船高、又供不應求。

分析師表示，俄國和白俄羅斯分別是全球第二大和第三大鉀肥生產國。2019年俄國是氮肥的頭號出口國、市佔達17％，也是世界第三大磷肥(phosphate)外銷國。俄國出兵中斷鉀肥(potash)和氮肥(nitrogen)供給，俄國出口肥料能力也浮現不確定性。

巴西、印度、美國、中國是最大肥料消費國，這些國家多仰賴進口肥料。制裁、航運商避開黑海地區、西方銀行和交易者閃躲俄國商品等，讓農民取得肥料的能力出現巨大的不確定性。

東鹼硫酸鉀營收占比約51％；輕便型散裝貨輪營收比近36％；另有純鹼貿易約13％。受惠硫酸鉀、散裝運價雙雙走高，第一季營收19.11億元，季增兩成、年成長125％；2月自結稅後淨利1.43億元，EPS0.57元。