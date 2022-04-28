俄烏戰爭爆發至今已3個月，戰火中的烏克蘭難民逃往何方是非常困難的選擇，戰爭爆發初期，俄國所提供的「人道走廊」將難民的目的地設在俄羅斯或白俄羅斯境內，這些難民的命運是如何？紅十字會志願者沃拉迪米爾(Volodymyr Khropun)的經歷可能透露了些許，他被俄羅斯俘虜後，被視為囚犯遭到審訊和毆打，才在最近到達札波羅熱。

BBC訪問了沃拉迪米爾。他回憶3月18日，自己駕駛一輛校車前往基輔西北約40公里的科扎羅維奇村(Kozarovychi)，疏散被困在那裡的一些平民。然而，當他試圖說服俄羅斯士兵讓他通過檢查站時，俄軍拘留了他。

在最初的幾天裡，他和其他40個平民被關在附近村莊的一家工廠的地下室裡，大約28平方公尺。。

「俄軍把我們當成犯人，我們被步槍毆打、拳打腳踢。他們蒙住我的眼睛，用膠帶綁住我的手。他們還用電擊槍來刑求我們，不斷詢問有關烏克蘭軍隊的動向。

」

「我還記得其中一名審訊我們的士兵非常年輕，幾乎是個孩子，但他可一點也不仁慈，他喜歡把電擊槍打在人們的脖子、臉、膝蓋上，他玩得很開心。」

在烏克蘭被關押近一周後，他們被矇著眼送往白俄羅斯。沃拉迪米爾說：「他們以為我看不見，但我的矇眼布比較薄，我到了我們經過的幾個村鎮，伊萬基夫(Ivankiv)、車諾比爾(Chornobyl)，然後越過邊界進入白俄羅斯。

到白俄羅斯以後，俄軍發給他們身份證件，內容有點特別，沃拉迪米爾的出生地描述為「烏克蘭蘇維埃社會主義共和國」，這是1991年蘇聯解體前，烏克蘭在的舊名，或許這是俄羅斯的野心？

沃拉迪米爾說，之後被帶到一所監獄，又是各種酷刑，他們羞辱我們，要我們跪下，強迫我們擺出不舒服的姿勢。如果我們瞪著他們的眼睛，就會遭到毆打。如果我們做事做得慢，也會被打。

「相似遭遇的還有72人，我們互相鼓勵，互相支持。有人笑說，我們穿越了，從21世紀被傳送到了16世紀。」

拘留兩周後的4月7日，沃拉迪米爾被帶出監獄，他與其他3名烏克蘭女難民搭飛機送到克里米亞。一路上，女子告訴沃拉迪米爾，她們也遭到了相似的毆打。他們不知道自己被帶到了哪裡，但經常聽到士兵們用「交換」這個詞。

之後他們從克里米亞被帶到扎波羅熱外32公里處，才知道他們被當做交換戰俘的籌碼，那是 4 月 9 日，他們花了兩天時間才到達烏克蘭控制區。

沃拉迪米爾說，他正努力回憶這些經歷，讓全世界都都知道這樣的故事。