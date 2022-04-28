美國國防部長奧斯汀26日在德國舉行的武器峰會，邀請40國參與，奧斯汀指出，美國和盟邦每月將開會一次，以研議烏克蘭對抗俄羅斯軍隊侵略下的國防需求。媒體人吳子嘉認為，美軍所講的一個月開一次會，有很大的貓膩，也就是這場戰爭會沒完沒了；他甚至預測，若他們長期跟俄羅斯打持久戰，俄羅斯必垮，整個國力會消耗殆盡。

吳子嘉27日在《關鍵時刻》節目中認為，美國國防部長奧斯汀在武器峰會講的都是狠話，有一句關鍵的話就是，每個月要開會，看來這個仗還要打一個月以上，就是要拖死俄羅斯 ，而若拖到11月分，對美國總統拜登的期中選舉最有利。

吳子嘉認為，幾乎每一個歐洲領袖都因為這場戰爭得到利益，包括法國總統馬克宏，現在美國總統拜登在國內的情況也不好，通膨壓力那麼大，所以派了一個最兇狠的國防部長，在武器峰會中表達要跟俄羅斯拚到底。

吳子嘉認為，如果以美軍的工業能力、作戰能力， 以及美軍的裝備， 繼續去挺烏克蘭，它一國就夠了，因為美軍的軍事預算，是全世界軍事預算總和的一倍，高達8千多億美金，是全球最高的。那麼美軍邀約一大群將領開會是要做什麼？是要約大家來「站台」，因為美軍要的是正當性，也就是普丁永遠沒想到，全世界那麼迅速和堅定地跟烏克蘭團結在一起，這看起來是講給普丁聽的，其實是講給這些盟軍聽的，也就是說大家都圈在一起了 ，不要跑。

吳子嘉認為，美軍所講的一個月開一次會，有很大的貓膩在裡頭，也就是這場戰爭會沒完沒了，就是跟你拖 ，因為它知道制裁俄羅斯的能力有限，俄羅斯的天然氣還是賣得出去，要封殺它是不可能的。但是若長期跟俄羅斯打持久戰，俄羅斯必垮，整個國力會消耗殆盡。

吳子嘉預測，現在這種情況下，俄羅斯必敗，老美必拖，拖到拜登的期中選舉勝利，因此，俄烏戰爭11月分不會有結果；而贏得期中選舉，可能也是美國目標。