數泓(6855)及長佳智能(6841)送件申請上櫃。

數泓科技成立於95年6月，主要產品為數位手工具產品之研發、製造與銷售，董事長為游祥鎮，總經理為李明華，目前股本為1.92億元，110年合併營收為4.44億元，稅後盈餘為9627萬元，每股盈餘為5.34元。

長佳智能成立於107年6月，主要業務為醫療大數據、醫療人工智慧、雲端生醫平台，董事長兼總經理為陳明豐，目前股本為9億元，110年合併營收為3824萬元，稅後虧損為5420萬元，每股淨損為0.61元。

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