本土疫情升溫，台北市長柯文哲拋出「軟性封城」一語，震驚社會，台北市議員鍾佩玲今在議場追問實際內容，他表示，相關做法就跟去年6月三級警戒一樣，等到疫情延燒到社會受不了時，餐廳將禁內用、學校停課及遠距上班，有群聚吃飯的都停掉。

柯文哲下午赴市議會報告追加減預算案，鍾佩玲批評，市府說軟性封城具體作為要看未來一周疫情來做觀察，卻聽不出來有任何具體作為，無疑是「喊話博版面，其他配套再說」的作為。

柯文哲表示，其實台灣預計會有多少人感染，中央也有數據，他只是講出來讓大家心裡有準備，遭鍾佩玲質疑，聽說北市決定照辦5月的開齋節，為何柯文哲一邊喊軟性封城，又要辦大規模群聚的開齋節，標準到底在哪？

柯文哲指出，目前北市群聚狀況發生幾個地方，其一是八大行業，另外是餐廳和學校，從來沒有證據是在大眾捷運上，只要口罩戴好、沒有吃東西，在外面走都很安全，只有唱KTV、聚餐吃飯、八大行業那種才會感染，一般活動還是可照辦。

柯文哲說，軟性封城和去年6月作法雷同，真的受不了時，就是餐廳暫停內用、學校停課及遠距上班，只要有群聚吃飯的活動都停掉。

鍾佩玲追問，究竟醫療量能到何時要封，細節又是如何，柯文哲則回應，其實去年6月就是那個樣子，餐廳用餐就要壓制，會鼓勵大家遠距上班，「反正去年6月那套再演一遍就對了。」

至於是否有跟外縣市討論過相關做法，柯文哲則說，政治上是80、20法則，如這禮拜國、高中開放遠距教學，但還有10％實體上課，政治上不會說到百分之百，去年防疫最成功的是沒有動用強硬手段，只用呼籲就能控制，國民素質夠高就能達到。