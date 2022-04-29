香港元朗洪水橋今清晨發生1起駭人命案，1名女子疑似遭男友殺害後，以保鮮膜及塑膠袋罩住頭部，並用牛皮紙將人捆起，直接當街在大馬路上拖行，嚇得目擊路人趕緊報警，警方到場後立即逮捕該名男子，至於詳細殺人動機，仍有待警方調查釐清。

綜合港媒報導，香港元朗洪水橋發生1起恐怖命案。今日清晨6時許，警方接獲報案，1名20多歲男子在洪水橋田廈路近加油站，用板車拖著1件由紙皮、紙袋及保鮮紙包裹的人形物體，往大街公廁走去，屍體疑似沒有包好，露出女性腹部，頭部則被塑膠袋及保鮮紙遮蓋，路人驚覺該男子拖行的是具女屍，便報警處理。

目擊者表示當時男子站在路邊，雙手拖着女屍的腳，但是屍體卻露出來，男子又立刻將屍體塞進去繼續拖。目擊者還證稱，當時屍體並未包裹好，屍身看起來還軟軟的露出腹部。

警方到場後，立即在現場拉起封鎖線，據了解，男子已當場遭逮捕，法醫到場調查死者致命傷口及死亡時間，女死者身上有穿衣服，頭部被保鮮紙包裹住，而板車上有一塊物品墊着死者，身上有血漬。女死者姓葉，初步了解，嫌犯自稱與葉是情侶關係，兩人以前曾是同事，但為何要犯下殘忍罪刑，警方正調查行兇動機。