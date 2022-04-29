運勢命理網站「十二生肖運勢探索」分析，生肖屬猴、豬、牛、狗的女人脾氣不好，個性比較潑辣，不過她們很有福氣，命中藏金，不但受到老公寵愛，還能帶旺老公的運勢，在老公有困難的時候還能提供有力的協助，是滿分好老婆。

▍1.生肖猴

屬猴女性格真誠，很重視家庭，她們始終把家人放在心中最重要的位置，雖然她們愛賺錢，性格潑辣，總在追逐利益，不過還是會以家庭優先。屬猴女很會打扮和保養，無論到幾歲都看起來很年輕，她們特別能理解老公的想法，在老公有困難的時候，還能提供有力的幫助，是滿分好老婆。

▍2.生肖豬

屬豬女非常賢慧，總能把家中打理得井井有條，她們還很精明能幹，可以幫老公分擔壓力，在老公迷惘的時候，也能給出條理分明的意見，是公認的賢內助。她們很重視家庭，而且總能站在老公的立場思考，雖然有時說話比較兇，但還是能受到老公的疼愛。

▍3.生肖牛

屬牛女本性很善良，唯一缺點是脾氣不太好，吵架時總愛冷戰，老公如果想要好好溝通，還要等她們氣消，但是她們很有福氣，能帶旺老公的運勢，還可以把好運分給家人，而且屬牛女的貴人運很好，有許多事情都能輕鬆解決，連帶提升生活品質。

▍4.生肖狗

屬狗女很講義氣，身邊朋友很多，因此往往能獲得其他人難以得到的機會，屬狗女脾氣不好，但是很有福氣，同時又有很強的旺夫運，婚後讓老公的官運亨通，在家裡簡直是福神般的存在，她們性格認真負責，有了孩子會努力做好教養，晚年兒孫孝順，無憂無慮。