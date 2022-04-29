《鏡週刊》去年11月報導民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞家暴案，並曝光高女遭毆打後多張受傷照片，前中視新聞主播郭岱軒為此在個人臉書上痛批，該週刊此舉形同成為林男幫兇，變成全民偷窺工具，並留言下架及拒買該週刊。經《鏡週刊》提告，台北地院認為，郭男言論是個人意見表達，該週刊既為著名新聞媒體，對於資訊流通自應容許社會公評，判決週刊敗訴。

2021年11月30日，《鏡週刊》獨家揭露高嘉瑜家暴案，輿論迅速發酵，高嘉瑜也在隔日親自開記者會證實此事。由於該週刊報導中出現諸多高女不雅照及被毆打成傷的照片，出身媒體的郭男於是在同年12月11日，在個人臉書上痛批，高嘉瑜被打傷的影片已是犯罪行為，該週刊竟截圖刊登，變成林秉樞幫兇，媒體公器變武器，還把這種行為類比當年刊登港星劉嘉玲裸照的媒體。

《鏡週刊》認為，郭男臉書言論已使公司名譽、商譽及媒體信用權受損，為此提告，要求將文章下架，並刊登澄清啟事60天，及賠償名譽損害10萬元。北院審理後認為，郭男言論是針對該報導內容的主觀價值判斷，屬意見表達而非事實陳述，無所謂真實與否可言。

此外，高女家暴案獲社會廣泛關注，事涉家暴防制、被害人保護及救濟等議題，均與公益有關，郭男評論報導內容，應屬可受公評之事，非惡意中傷《鏡週刊》，也不是單純謾罵，因此應屬言論自由的合理範圍。