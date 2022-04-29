疫情持續攀高峰，商總理事長許舒博29日直言批評政府的防疫政策，「不是好的政策，讓人看不到盡頭。」他說，台灣不要有自己的決策，以為自己很行，防疫政策應與全球同步，當確診率達到高峰開始往下降時，就應解除各種限制，以篩代隔，才能讓醫療與經濟的動能有個穩定的發展

商總與經濟部共同舉辦「2022台灣餅甄選活動誓師記者會」，會前許舒博接受媒體訪問時，以歐美、亞洲等各國逐步開放並與病毒共存為例，他說，當全球都開放時，台灣的「3＋4」還能夠維持多久？台灣與全球不同步，不是一個好現象。

許舒博認為，台灣也勢必得與病毒共存，當疫情在兩個月之內達到高峰後，開始降下來時，就應與世界其他國家同步，不要再有那麼多的限制，現在的3＋4措施，已經沒有太大的意義了，未來出入境的隔離措施也應放寬或解除，以篩代隔，才能讓醫療與經濟的動能有個穩定的發展。

許舒博也直言批評政府的「超前部署」。他說，他曾帶著輝瑞藥廠去衛福部談口服藥劑訂購，當時衛福部只要一萬劑、後來增加到兩萬劑，當時他就告訴衛福部訂兩萬劑不夠，現在才又要訂70萬劑，「假如有超前部署，70萬劑已經到位」，如果有超前部署，在開放「3+4」之前，快篩試劑也要到位。

許舒博說，如果都有提前部署，根本不會有「快篩劑之亂」，整個防疫政策「讓人看不到盡頭，不是好的政策」。防疫政策要與世界同步，不要認為自己很行，台灣不可能永遠不開放，難道能再啟動紓困方案嗎？政府有那麼多的預算嗎？能夠再匡列8400億再來一次？