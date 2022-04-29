由外貿協會主辦「台灣國際智慧移動展（2035E-Mobility Taiwan）」預計將於10月26日至28日於台北南港展覽2館開展，為協助業者掌握歐美電動車市場趨勢、創造商機，貿協率先舉辦歐美市場智慧移動商機說明會，吸引來自鴻海、和碩、華新麗華及巧新科技等超過160位指標業者線上參與，藉此掌握未來車需求。

據工研院統計，2021年台灣汽車零組件產值達72.5億美元，其中美國為最大外銷市場，占總產值52.7％，其次則為歐洲市場，占比達23.4％，顯示歐美市場對台灣汽車零組件產業的重要性。

貿協表示，隨全球車市回溫，加上歐美政府制訂電動車普及化的相關政策，驅動歐美車廠積極發展電動車，帶動電動化關鍵零組件需求持續成長，台灣業者如能掌握良機，可望為企業帶來豐沛成長動能。

工研院產科國際所經理謝騄璘提到，歐洲市場如德、法、英等國受惠於電動車補貼方案快速成長，銷售成長率超過50％，需求暢旺，台灣應把握此商機，強化三電系統，並從未來汽車的應用情境角度思考，規劃佈局車聯網、智慧座艙、智慧儀表等產品，提升我國汽車產業競爭力。

另一方面，台灣德國萊因總經理吳孝先則指出，歐盟對電動汽車進口的要求包括設計，以及對環境的影響、功能、電力及整體安全性，所有純電動汽車進入歐洲，其生產製造都必須通過歐盟規定的技術標準，包括整車型式驗證、零組件和系統安全。

台灣采埃孚傳動科技（ZF）總經理楊山佳則分享，汽車產業智慧化、聯網化的主流趨勢，業者勢必要與時俱進實現轉型，並提到ZF由傳動系統的製造商起家，近年在併購美國TRW後，加速自駕技術的發展，電能與自駕已成為該集團的產品主軸，促使成為全球第三大Tier1汽車零組件供應商。