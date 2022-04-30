彰化市街頭發生鬥毆，雙方為了檳榔西施馬路當戰場，沿街追逐暴打。（彰化踢爆網提供／吳敏菁彰化傳真）

為了檳榔西施彰化街頭大亂鬥 13男子喊打喊殺沿街追逐暴打….

彰化縣彰南路二段一處檳榔攤前28日爆發械鬥大火拼，13名男子，為了檳榔西施爭風吃醋，分持球棒、手電筒刀等，在大馬路上追逐、揮棒暴打，彰化警分局聞訊動員出動快打部隊，現場滋事份子迅速鳥獸散，現場僅留被打傷兩人，送醫急救，隨後警方調閱監視器，一一將涉案13人全逮捕，依依妨害秩序罪、毀損罪移送彰化地檢署偵辦。

彰化市28日深夜22點40分，街頭演出全武行，13名男子在街頭火拼，拿球棍追逐、還打到分隔島，兇神惡煞樣子，嚇壞了路過民眾，警方快打部隊迅速在3分鐘內趕到現場，群眾已經逃竄，先將現場被受傷兩人協助送依，立即調閱監視器迅速釐清涉案車輛及犯嫌，漏夜將雙方13人迅速緝捕到案。並起出棒球棍、手電筒刀的證物。

據了解，這起鬥毆事件，是為了檳榔攤女性員工引起感情糾紛，雙方糾集兄弟來助陣，駛來轎車橫停在路旁，並備妥了球棒等武器，兄弟們下車甩車門的瞬間，就爆發衝突，雙方喊打喊殺，棍棒齊飛，打得不可開支，馬路成了戰場。

警方表示，初步清查涉案13人尚無幫派背景，全案依妨害秩序罪、毀損罪移送彰化地檢署偵辦。過程中車輛涉及危險駕駛、闖紅燈等違規行為，一併予以交通違規告發。