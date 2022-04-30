TRASH 29日釋出新歌〈終究還是因為愛REMIX〉邀請四組新生代音樂人李浩瑋、G5SH、陳忻玥及PIZZALI合作。TRASH正積極準備5月14日首場在台北流行音樂中心的大型專場演出，表示新歌除了是替演唱會的暖身，也希望讓大家在這段不安的日子裡感受到滿滿的愛與能量。

他開唱倒數，透露心情越來越緊張，也會每天關心疫情動態，留意防疫規範。而他們也每天按表操課的排練。他們同時分享最近的生活只能用「精實」二字形容。主唱阿夜說道：「現在每天除了練團、開會，還要抽空去健身。」團長頤原也說：「近期可以說是出道13年來TRASH最『自律』的時光。」

提到改編歌曲的契機，TRASH表示：「因為它本來就是帶有電子元素的歌，所以我們很早就有這個想法。很開心也很榮幸請到四位優秀的創作者用他們的角度去詮釋各種形狀『愛』，當我們聽到成品時真的比想像中的精彩、完美太多了，尤其歌曲尾聲所有歌手的大集合，我們還特別設計了很豐富的和聲，大家聽了一定會很感動。」TRASH也自虧已非「新生代」，大讚這四組新生代對於音樂都各自有著新穎的觀點與想法，帶給他們相當程度的啟發與火花。