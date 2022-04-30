立法院長游錫堃今天（30日）以校友身分出席宜蘭高中創校80周年校慶慶祝大會，游錫堃是初中部學生，但因父喪等因素沒有畢業，仍被視為校友讓他感到光榮，游錫堃致詞時強調，台灣人應知台灣史，重建過往的台灣精神和防衛意志。

游錫堃說，他1960年進宜中就讀，但遇到嚴重颱風、父親過世，沒辦法如其他同學正常念書，初中念了2年、念得很不好，讓他感到很慚愧，但宜中人將他當作宜中人，讓他感到非常光榮與高興。

他表示，宜蘭高中人才濟濟，不少內閣閣員都出自宜中，原因除了學生本身優秀外，學校辦學有成，也歸因蘭陽文風鼎盛；清朝時期台灣出了33位進士，當中的楊士芳就是宜蘭人，而楊士芳敢冒著清廷忌諱，頂著殺頭的風險，極力建議供奉致力反清復明的鄭成功，反應出宜蘭人反骨傲然的精神。

游錫堃指出，外國人常說台灣防衛意志薄弱，其實不然，而且不輸給烏克蘭；當初日本人接收台灣，是依據馬關條約，與俄羅斯的侵略烏克蘭不同，但當時台灣既無國際社會支持、缺乏武器，仍奮勇抗日，日本人花了整整20年才算完全接收台灣。

他表示，台灣有天險，有精良的武器，以及民主國家盟友的支持，但更重要的是防衛意志，台灣人應知台灣史，以重建過往的台灣精神和防衛意志。