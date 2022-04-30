5月即將到來，運勢命理網站「運勢女王」分享，生肖屬猴、兔、狗的人5月運勢最旺，能遠離身邊的小人，遇到生命中的貴人，把握好機會，事業一飛沖天，過著無憂無慮的日子。

▍1.生肖猴

屬猴人頭腦靈活，判斷力強，遇到突發狀況也能保持冷靜，而且他們很有想法，不會人云亦云，總能穩步朝著目標邁進。屬猴人的人緣很好，身邊圍繞許多朋友，但前一陣子防備心不足，遭到有心人士利用，因此損失不少，來到5月終於能夠擺脫這些倒楣事，小人逐漸遠離身邊，而且能獲得表現的機會，創業者能順利賺錢，業績興隆，擺脫那些居心不良的人之後，一切的事情步上正軌，前途一片光明。

▍2.生肖兔

屬兔人面對工作很認真，能完美處理手邊的任務，但是前一段時間有許多交情普通的朋友突然密切聯絡，讓他們受到不小的影響，因為雜事增多，又需要專注在主業上，讓屬兔人身心俱疲。來到5月，終於能專心在工作崗位上打拚，身邊出現很多貴人，幫他們帶來許多好機會，有望增加收入，身邊的阻力減少，一切都順心如意。

▍3.生肖狗

屬狗人個性體貼，擅長傾聽，對朋友很好，非常講義氣，不過有時判斷力不足，容易被小人利用，因此吃虧上當，損失不少。來到5月，這些煩心的事情終於一一遠離，屬狗人能徹底告別身邊的豬隊友，遇到生命中的貴人，在事業上突飛猛進，能達成心目中的理想目標，生活品質明顯提升，整個月無憂無慮，過得非常幸福。