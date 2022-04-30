大陸國家統計局4月30日公佈，4月中國製造業採購經理指數（PMI）為47.4％，比上月下降2.1個百分點，低於臨界點，製造業總體景氣水準繼續回落。大陸國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，本輪疫情點多、面廣、頻發，導致部分企業減產停產，生產、新訂單指數分別為44.4％和42.6％，較上月下降5.1、6.2個百分點，企業生產明顯下降，市場需求繼續走低。

據中新網報導，同時本月供應商配送時間指數繼續下降，產成品庫存指數升至近年高點，不少企業反映物流運輸困難加大，甚至出現主要原材料和關鍵零部件供應困難、產成品銷售不暢、庫存積壓等情況，上下游相關企業生產經營均受到較大影響。

同時4月的價格指數呈現高位波動。主要原材料購進價格指數、出廠價格指數分別為64.2％和54.4％，低於上月1.9和2.3個百分點，繼續位於近期較高運行水準。

雖然製造業景氣水準繼續下行，但仍有部分行業運行總體平穩，其中保障基本民生的農副食品加工、食品及酒飲料精製茶，以及非金屬礦物製品、鐵路船舶航空航太設備等行業PMI均高於臨界點，且生產經營活動預期指數位於55％以上較高景氣區間。

而4月非製造業商務活動指數為41.9％，也低於上月6.5個百分點。受疫情嚴重衝擊，服務業商務活動指數低於上月6.7個百分點，降至40％，連續兩個月明顯回落。